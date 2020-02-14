شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: لعب قمة الدوري في موعدها "افترا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن خوض مباراة قمة الدورى المصرى في موعدها يعد افتراءا كبيرا مطالبا عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء المقرر لها 24 فبراير الجاري.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :"أطالب الزملكاوي عمرو الجنايني بمواجهة الترجي التونسي يوم 29 فبراير بعد حصولنا على موافقة كاف واستاد القاهرة".

تابع رئيس الزمالك :"تم تسريب طلب الأهلي باللعب يوم 29 فبراير، ولن أسمي ذلك عنداً، لكن من المستحيل أن يلعب الأهلي والزمالك في نفس المدينة بنفس اليوم وبحضور جماهيري وبنفس البطولة".

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وواصل :"لا يصح أن ألعب ضد الأهلي يوم 24 بعد الوصول للقاهرة يوم 22، ثم بعد ذلك ألعب ضد الترجي يوم 28، اللاعبون ليس ماكينات".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.