شكرا لقرائتكم قبل مواجهة الزمالك.. جماهير الأفريقي التونسي تعتدى على حافلة الترجى في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية، عن تعرض حافلة فريق الترجى التونسي، للتخريب من بعض مشجعى فريق الأفريقي التونسي، المتواجدين في قطر، قبل ساعات قليلة من مواجهة فريق الزمالك، على لقب السوبر الإفريقى، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة.

ذكرت إذاعة "ifm" التونسية، أن حافلة فريق الترجى التونسي، المخصصة له في قطر، تعرضت للتخريب، من قبل بعض الجماهير التونسية المتواجدة في قطر،

أضاف التقرير التونسي أن، تلك الجماهير قامت بكتابة رسالة على الحافلة إلى معين الشعباني، مدرب الفريق الترجاوى، كرد فعل لما حصل بين مدرب الترجي ولاعب النادي الإفريقي وسام يحيي.

يخوض الترجى مباراة السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، للعام الثانى على التوالي، بينما حصد الزمالك، لقب الكونفدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.

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نجح فريق باب سويقه، في حصد لقب السوبر الأفريقي، مرة واحدة في تاريخه، عام 1995، على حساب فريق موتيما بيمبي الكونغولى، بثلاثية نظيفة، بينما خسر اللقب في 3 مناسبات، بينما توج الزمالك باللقب 3 مرات أعوام، 1994، 1997 و 2003.