شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: وفرنا 10 آلاف علم لجماهير الزمالك فى السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بشراء 10 آلاف علم يحمل شعار نادي الزمالك ، وقام مسئولو بعثة الفريق في قطر بتوزيعها على الجالية المصرية هناك للتواجد بها في أرض الملعب خلال مباراة الترجي المقرر لها السادسة مساء اليوم في السوبر الأفريقي.

تابع مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك : الجماهير الزملكاوية في قطر كبيرة للغاية وسعيد بمؤازرتهم للفريق وتم شراء 10 آلاف " علم " ويتم توزيعها على الجماهير التي ستحضر مباراة الترجي اليوم ، و أتمنى منهم مؤازرة الفريق طوال المباراة ومساندتهم.

ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر للاعبي الزمالك و أكد أنهم لاعبين كبار و أتمني منهم تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر لإسعاد الجماهير المصرية و الزمالك.

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين اليوم ، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء ، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.