شكرا لقرائتكم حفيد مؤسس الزمالك: أنتم تستحقوا لقب السوبر يا زملكاوية عيشوا اللحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جورج رونالدو مزرباخ حفيد جورج مزرباخ مؤسس نادي الزمالك ، أنه ينتظر لقب السوبر الأفريقي من لاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بقطر.

تابع حفيد مؤسس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك : " أتمنى منكم تحقيق لقب السوبر الأفريقي ، الزمالك هو الأفضل و الأحق باللقب ، أنتم تستحقون التتويج بالبطولة ، استمتعو و و أكتبو التاريخ لناديكم.

أضاف مزرباخ : أنا أشجع الزمالك من بلجيكا أنتم فريق كبير و الأفضل في أفريقيا ، و أطالبكم باللقب لإسعاد الجماهير ، لا شيئ يستطيع إيقافكم.

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم علي لقب بطولة السوبر الافريقي علي ملعب الغرافة القطري، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي لقب السوبر الافريقي بإستاد الغرافة القطري.

التشكيل المتوقع للزمالك امام الترجي

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يناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك

منح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

الترجي يبحث عن تعويض خسارة السوبر الموسم الماضي

يسعى فريق الترجي الى احراز لقبه الثاني من السوبر الأفريقي، بعد أن عجز في تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربي ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسي ونسخة 1999 ضد اسيك ميموزا الايفواري في حين حققها سنة 1995 ضد موتيما بيمبي الكونغولي.

وخاض فريق الترجي التونسي حصتين تدريبيتن الأربعاء وأمس، الخميس على الترتيب، بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضى، وإصطحب باب سويقة 22 لاعباً في رحلة البعثة لخوض مواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي على ملعب "الغرافة"، وتم استبعاد كلاً من عبد الرحمن مزيان، رائد الفادع، محمد أمين توجاي، يوسف المصراتي، يوسف العبدلي، عبد القادر بدارين، الطيب مزياني وماهر بالصغير لأسباب فنية.