شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: فرج عامر أخبرنى بإقالة ميمى عبد الرازق لعدم طاعة أوامره في التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فرج عامر رئيس سموحة أخبره بإقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق السكندرى بسبب عدم طاعة أوامره في التشكيل". أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك:" فرج عامر أخبرني بأنه قام بإقالة ميمي عبدالرازق من القيادة الفنية للفريق لأنه لعب مباراة بتشكيل غير ما وضعه فرج عامر". ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.

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