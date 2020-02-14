شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ:أحمد عيد": قناة الزمالك ضد التعصب وممنوع الإساءة للإهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأبيض الأسبق مفادها منع الإساءة للنادى الأهلى عبر قناة النادى الأبيض.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد على قناة الزمالك:" أرفض الأساءة للنادى الأهلى أو أي مشاعر تبث الكراهية ضده على قناة الزمالك وإذا كان أحمد عيد يكره الأهلى فليكن خارج الزمالك".

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تابع رئيس الزمالك :" قناة الزمالك ضد التعصب الكروى وأرفض الإساءة للنادى الأهلى عليها".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي غدٍ الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.