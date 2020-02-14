شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كنت أتمنى الخطيب يذيع مباراة الزمالك والترجى في الأهلى مثلما فعلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه كان يتمنى مبادرة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بإذاعة مباراة الزمالك والترجى التونسى في القلعة الحمراء.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور :قمت بإذاعة مباراة الأهلى والترجى في دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى داخل نادى الزمالك على 14 شاشة لدهم الفريق الأحمر ونبذ التعصب".

أكد رئيس الزمالك إن الفتنة الكروية من الممكن أن تشعل البلد موضحا أن كان يرغب في تقدير الخطيب في مباراة السوبر الأفريقي.

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي غدٍ الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.