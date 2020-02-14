شباب الأهلي يكسب الحمرية بالخمسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

فاز شباب الأهلي على ضيفه الحمرية 5-1 ضمن مباريات الجولة 14 من دوري كرة الصالات، وسجل للفائز فلافيو وعبدالله الخمري وناثان أرنالدو وأحمد حماد ومحمد عبدالله، وللخاسر عمر عبدالله صالح.

وشهد الشوط الأول إهدار الحمرية 3 ركلات جزاء تراكمية.

وواصل فريق الظفرة طفرته وصحوته ونتائجه الإيجابية، وحقق فوزاً مهماً على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4-2، وكان كلباء تقدم بهدف السبق عن طريق دانييل فيليب وأدرك جاسم إبراهيم التعادل للظفرة، ثم أضاف الهدف الثاني، وكان الثالث من نصيب محمد عبدالله الهاشمي، والرابع عن طريق راشد الهنائي المنتقل من شباب الأهلي في الانتقالات الشتوية إلى الظفرة، سجل الهدف الثاني لكلباء اللاعب كارلوس روبرتو.

وبنهاية مباراتي أمس الأول يصبح البطائح منفرداً بالصدارة، برصيد 27 نقطة، ويليه دبا الحصن برصيد 24 نقطة، ثم شباب الأهلي والنصر في المركزين الثالث والرابع برصيد 23 نقطة لكل فريق، وخورفكان خامساً برصيد 18 نقطة، وقفز الظفرة إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة متساوياً في الرصيد مع اتحاد كلباء السابع ومليحة ثامناً برصيد 9 نقاط والحمرية تاسعاً برصيد 4 نقاط.

وعلى خط متصل، وجه أبناء كرة الصالات من إداريين ولاعبين ومدربين التهاني والتبريكات إلى أحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق لمجلس الشارقة الرياضي ومؤسس كرة الصالات في الدولة كأول رئيس للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمناسبة فوزه بجائزة الوفاء من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في القاهرة.

وقام عميد إداريي كرة الصالات فيصل عبدالله محمد مدير فريقي الظفرة والوصل السابق كأكثر الفرق تحقيقاً للبطولات في مسيرة اللعبة بنشر خبر جائزة أحمد الفردان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأبناء اللعبة متمنين للأب الروحي للعبة عاجل الشفاء.