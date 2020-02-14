جوارديولا: لست مدرباً استثنائياً بل أملك لاعبين استثنائيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

اعترف الإسباني بيب جوارديولا (49 عاماً) مدرب مانشستر سيتي حامل لقب «البريميرليج» بأنه قد لا يفوز بأي لقب إذا لم يدرب فريقاً كبيراً ويعتبر نفسه محظوظاً لتدريبه لاعبين استثنائيين.

اتفق مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق مع منتقديه الذين يقولون إنه ينجح ويحصد الألقاب فقط لأنه يدرب فريقاً كبيراً، وقال رداً على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه أفضل مدرب في العالم: «ماذا يعني أفضل مدرب؟ لم أشعر إطلاقاً بأنني الأفضل حتى بعد فوزي ب 6 ألقاب على التوالي، أنا فزت لأن لاعبين استثنائيين في أندية كبيرة لدي. المدربون المذهلون ليس لديهم هؤلاء ولا يعملون في ناد كبير. أنا مدرب جيد لكنني لست الأفضل، أعطوني فريقاً غير مانشستر سيتي ولن أفوز معه بشيء».

وفي سياق متصل، اتهمت إدارة مانشستر سيتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) بالقيام ب «أنشطة غير قانونية» وطالبت بتعويضات للأضرار التي لحقت بالنادي أثناء حرب اللعب المالي النظيف في دعوى قدمت لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس).

الأوراق القانونية التي كشف عنها النقاب لأول مرة تتضمن رفضاً من خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة حظر النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لخرقه لوائح اللعب المالي النظيف وأن «يويفا» سرب تفاصيل القضية وخرق بشكل منظم التزامات السرية التي تعهد بها، وحث سيتي المحكمة في لوزان في مايو/‏ أيار الماضي على رفع دعوى ضد هذا الخرق لكن (كاس) رفضت.

وعلى ما يبدو سيستأنف سيتي في حال منعه من المشاركة الموسم المقبل ويقول النادي إن تحقيق (يويفا) في موارد النادي المالية كان «ملوثاً» و«متآمراً» لأنه استعان بمعلومات نشرت في «صن سبورت» و«نيويورك تايمز» و«اسوشييتد بريس» الصيف الماضي.

وكشفت التقارير أن قسم الإدارة المالية للأندية في يويفا والذي يرأسه رئيس وزراء بلجيكا السابق ييفيس ليتيرم أوصى بحرمان سيتي من البطولة الأوروبية إثر تقارير من فوتبول ليكس تشير لعقود رعاية ظاهرية. ونفى سيتي قصص خرقه للوائح والمستوحاة من «قرصنة غير قانونية لرسائل إيميل داخلية تم التحايل بمحتواها الفعلي».

النادي يؤكد أن ليتيرم وفريقه «تجاوزوا الصلاحيات باقتراح حظر دائم وغير مناسب لسيتي».

سيتي يقول إن «أخطاء المعركة القانونية» ألحقت ضرراً وخسائر بالنادي وإن عدم استعداد يويفا للتحقيق في التسريبات يلقي بظلال من الشكوك بعدم عدالة ونزاهة العملية ولهذا يطالب بتعويضات مالية وبعقوبات على أشخاص محددين.

استياء هولندي

وعلى صعيد تشيلسي، عبر مشجعو أياكس الهولندي عن استيائهم من صفقة انتقال مهاجم الوسط المغربي حكيم زياش إلى تشيلسي التي تم الاعلان عنها أمس مقابل 40 مليون يورو فقط. وكتب أحد المشجعين: «40 مليوناً؟ عار عليهم هذا قليل بحقه، ترى هل نسيتم 20 مليوناً أخرى في كاراكاو أو مكان آخر؟» وكتب آخر: «هذه صفقة مشبوهة، 40 مليوناً فقط لزياش؟»

من جهته، توقع رومين سايس مدافع وولفرهامبتون أن يترك زياش بصمة في «البلوز» وقال: «أتحدث أحياناً مع حكيم حول مستقبله، هو يستحق اللعب في ناد كبير حتى لو كان أياكس نادياً كبيراً. المشجعون يحبون لاعباً مثل زياش، سريع وذكي ومهاري ومتفاجئ لأن أحداً لم يخطفه من أياكس من قبل».

ويعتقد مشجعو أياكس أن زياش أفضل من فرينكي دي يونج المنتقل لبرشلونة مقابل 65 مليون استرليني العام الماضي، ومهم مثل ماتيس دي ليخت المنتقل لليوفنتوس مقابل 67 مليون استرليني.