14 مرشحاً لاستكمال قائمة رئيس اتحاد الكرة

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أغلق أمس باب الترشح لاستكمال قائمة رئيس اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2020 - 2024.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري إن 14 مرشحاً ترشحوا، وستقوم لجنة الانتخابات برئاسة سالم العامري، بالإعلان عن أسماء المرشحين الرسميين الذين يستوفون الشروط بعد غد الأحد.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي فاز بالتزكية برئاسة اتحاد الكرة. يذكر أن المرشحين ال 14 هم: هشام الزرعوني (الشارقة)، حميد الطاير (النصر)، علي حمد (حتا)، يوسف حسين (الحمرية)، أمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، عمر سليمان العضب (دبا الحصن)، جمعة العبدولي (دبا الفجيرة)، أحمد بن درويش (الإمارات)، عبدالله بن سعيد (مصفوت)، فهد الحوسني (بني ياس)، سيف المنصوري (الظفرة)، سالم الشامسي (العين)، سلطان سالم (المدام)، عامر الصيعري (الوحدة).