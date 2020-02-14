عبدالله بن مساعد يمتلك نادي الهلال يونايتد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة بالسعودية، امتلاك نادي الهلال يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم، ويحتل المركز السادس فيه.

وانطلق دوري الثانية في الإمارات للمرة الأولى هذا الموسم، وهو يضم 10 أندية غير ممولة من قبل الحكومة، ومملوكة لمستثمرين عاديين، مواطنين أو وافدين، وكل ناد مسموح له تسجيل 40 لاعباً على ألا يقل عدد اللاعبين المواطنين عن 4 لاعبين بحد أدنى.

وتوجه ابن مساعد بالشكر إلى دولة الإمارات على فتح المجال أمام الراغبين بالاستثمارات الرياضية، بتأسيس أندية، وأكد أن هذا الأمر يساهم في اكتشاف العديد من المواهب.

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وقال الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي، ويمتلك حالياً نادي شيفيلد يونايتد، إنه اختار اسم «الهلال»، كونه ناديه وعشقه الأول.

وكشف أنه يسعى إلى الاستثمار في المزيد من الأندية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك مفاوضات جارية مع أحد الأندية في دولة عربية.

من جهته، أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخطوة التي أقبل عليها الأمير عبدالله بن مساعد، الخاصة بامتلاك نادي الهلال يونايتد، وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن هذه الخطوة إيجابية جداً وتفتح آفاقاً جديدة نحو الاستثمار في الأندية، وهي أحد الأهداف التي رسمها اتحاد كرة القدم خلال إطلاقه لهذه المسابقة التي تقام لأول مرة.