عباس: أختي فرحة تلعب الطائرة بإحساسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصد «الخليج الرياضي»، ظاهرة فريدة في ملاعب «عربية السيدات»، ذلك لأنها تعد نموذجاً لأسرة مفطورة على الشغف بالكرة الطائرة، لما للرياضة من أهمية عظيمة الأثر في بناء الإنسان ودعم قدراته الصحية والبدنية.

التقينا خلال المنافسات النهائية لبطولة الطائرة، بالمهندس عبد الرحمن عباس، عضو مجلس إدارة نادي سبورتينج المصري، وشقيقته فرحة عباس لاعبة فريق الكرة الطائرة بنفس النادي والذي حل وصيفاً، واللافت أن حضور عبد الرحمن لم يكن ضمن الوفد الممثل للنادي، بل على نفقته الشخصية لمؤازرة شقيقته وفريقها، والذي قال: «أحرص على السفر مع النادي في مشاركاته وفي هذه البطولة بالذات، لأن أختي تشارك مع فريق الكرة الطائرة، وعندما تكون في الملعب، فإنها تلعب بإحساسي، بحكم أنني كنت لاعباً في فريق الرجال للكرة الطائرة بنادي سبورتينج».

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ويتابع: «فرحة ملتزمة جداً بتعليمات مدربها، لكنها عندما تخطئ في كرة لعبتها خلال المباراة تنظر إلى مكاني بالمدرج، فأصحح لها على الفور بالإشارة وهي تفهمني ولا تكرر الخطأ نفسه مرة ثانية، وأنا أحب أن تؤدي بشكل متميز دائماً لخدمة الفريق ككل».

ويضيف: «عائلتي كلها تلعب الكرة الطائرة في نادي سبورتينج، أختي ووالدتي ناجية فؤاد وأيضاً خالي المدرب محمد فؤاد الذي عمل فترة في الإمارات وحالياً في مصر».

وقالت فرحة: «كنت لاعبة جمباز إيقاعي ثم تحولت إلى الكرة الطائرة فعائلتي كلها تلعب بالوراثة وكأن أمي أرضعتنا حبها للعبة تمارسها، هي وأبي ربونا على عشق هذه اللعبة، والرياضة بشكل عام مهمة جداً في حياة الإنسان وأشعر بسعادة غامرة بأن أسرتي بالكامل تمارس لعبة الكرة الطائرة، وطموحي المستقبلي هو نيل شرف تمثيل منتخب بلادي مصر».