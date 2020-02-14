العين ضيفاً على اتحاد كلباء اليوم بطموح وصافة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عاطف صيام ونزار جعفر

يتطلع العين إلى مسح الصورة الباهتة التي ظهر عليها في دوري أبطال آسيا بخسارته الكبيرة أمام سباهان الإيراني صفر-4، عندما يحل اليوم ضيفاً على فريق اتحاد كلباء في المباراة المؤجلة بينهما من بداية الدور الثاني.

ويسعى العين إلى حصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 31 واحتلال مركز الوصيف في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى 5 نقاط، أما كلباء الحادي عشر وصاحب 13 نقطة، فيسعى إلى نتيجة إيجابية تبعده عن منطقة الهبوط التي لامس حدودها بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز قبل الأخير.

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين أن الواقع يفرض عليهم تحويل الأمور السلبية إلى دورس وعبر يمكن الاستفادة منها في المستقبل وهو ما يحاول أن يفعله بعد الخسارة القاسية التي تلقاها في بداية المشوار الآسيوي.

وقال: بالطبع المباراة أمام اتحاد كلباء لن تكون سهلة أمام منافس يلعب في أرضه ويسعى إلى تحسن مركزه في بطولة الدوري، إلا أننا سنعمل على إظهار أفضل ما عندنا من أجل الحصول على النقاط الثلاث والصعود إلى المركز الثاني وهو أمر يفرض علينا تحدياً قوياً للاقتراب أكثر من المتصدر (في حال فاز العين سيصبح الفارق 5 نقاط بدلاً من 8 كما هو حالياً).

من ناحيته، أشار الياباني شيوتاني لاعب العين الى أنهم مطالبون باللعب بقوة والظهور بشكل جيد مع التركيز العالي طوال ال 90 دقيقة بغرض الفوز والعودة من كلباء بالنقاط الثلاث.

من جهته، أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن فريقه تتملكه رغبة كبيرة في الفوز وتعويض إخفاقاته السابقة، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى القتال وحصد المزيد من النقاط التي تساعد الفريق على دخول المنطقة الدافئة والابتعاد عن صراع المؤخرة.

وأضاف «ندرك جيداً صعوبة المواجهة وقوة المنافس العيناوي الذي يزاحم بقوة على المراكز الأولى في ظل لاعبين مميزين وعناصر بارزة في صفوف المنتخب الوطني، إلا أن ذلك لن يمنعنا من بذل كل ما في وسعنا وأن نلعب بمسؤولية كبيرة وحماس لأننا بحاجة إلى نتيجة مرضية».

وأشار المدرب داسيلفا الى أن التحضيرات كانت جيدة ولن تكون هناك غيابات مؤثرة باستثناء إبراهيم سرحان لظروف زواجه.

وأقر المدرب الأوروغوياني أن وضعية فريقه باتت صعبة في ظل الهزائم الثلاث المتتالية وتجمد رصيده عند ال 13 نقطة بالرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق.

من جانبه أكد الهولندي نافاروني فوور الذي انضم إلى كلباء خلال الميركاتو الشتوي، أن ظهوره الأول مع الفريق كان بشكل إيجابي في المباراة الماضية وأنه يسعى أمام العين اليوم للفوز، داعياً زملاءه اللاعبين إلى ضرورة اليقظة والتركيز العالي منذ الدقيقة الأولى مع الروح القتالية والأداء الجماعي.