«الشارقة الرياضي» يبارك فوز الفردان بجائزة الاتحاد العربي للثقافـة الرياضيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك مجلس الشارقة الرياضي فوز أحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق للمجلس بجائزة الوفاء من قبل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في نسختها الثانية عن العام 2019 وذلك بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، على هامش الاجتماع السابع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال الأسبوع الماضي في السعودية، وسيتم تكريمه في العاصمة المصرية القاهرة من خلال الحفل الذي سينظم يوم 6 مارس المقبل لتوزيع الجوائز على المكرمين.

وأثنى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس على فوز أحمد الفردان بهذه الجائزة التي تم ترشيحه لها من قبل المجلس تقديراً لعطائه وخدمته للإمارة الباسمة بشكل عام والقطاع الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي بشكل خاص حيث يأتي هذا الترشيح والاختيار لتقدير الكوادر الرياضية في الإمارة وترجمة لنجاحات الإمارة.

وقال: إن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يهدف إلى نشر القيم الإنسانية للرياضة وأهدافها النبيلة ونشر حضارة الإنسان والتسامح والمحبة وحث الجميع على المساهمة في نشر ثقافة الرياضة وفوز الأمين العام السابق لمجلس بهذه الجائزة إنما هو تكريم للدولة بشكل عام وللإمارة الباسمة بشكل خاص وللرياضة والرياضيين فيها.