فرح أبوعابد: دموعي غلبتني من شدة الفرحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت اللاعبة فرح أبو عابد، كابتن فريق الفحيص الأردني، عن سعادتها الغامرة بالفوز بلقب بطولة كرة السلة التي أقيمت «عربية السيدات - الشارقة 2020» مشيرة إلى أن دموعها غلبتها لحظة انطلاق صفارة النهاية من شدة الفرحة بحصد اللقب.

وأضافت: «الفوز له وقعه الخاص كونه تحقق على نفس الفريق الذي خسرنا أمامه نهائي النسخة الماضية، لكننا نحترم فريق سبورتينج الذي قدم مباراة كبيرة أمامنا، وفي النهاية نحن لاعبات شقيقات وأهل، وفوزنا لا يقلل أبداً من شأن المنافسات وهذه حال النهائيات لابد من فائز وخاسر».

وختمت فرح بتقديم الشكر لإدارة نادي الفحيص وعلى رأسها أيمن سماوي، رئيس النادي ومدرب الفريق فيصل النسور والكادر الفني ككل، مضيفة: شكراً من قلوبنا لمن صنع فرحتنا ورسم الفرحة في قلوبنا جميعاً.