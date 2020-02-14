الشامسي: نجاح «عربية السيدات» ترجمة لدعم الشيخة جواهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت شخصيات رسمية ورياضية محلية بالنسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، خلال الحفل الختامي الذي استضافته أمس الأول الصالة الرياضية التابعة للمؤسسة، حيث جرى تتويج نادي المجمع البترولي الجزائري بلقب بطولة الكرة الطائرة، ونادي الفحيص الأردني بلقب بطولة كرة السلّة والميداليات الذهبية والكأس.

وخلال تكريمه للأبطال واللاعبات، وصف اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة النجاحات الفنية والتنظيمية التي حققتها النسخة الخامسة للدورة أنها ترجمة للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي توليها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي هيأت لهذا التجمع الرياضي النسائي الأكبر والأبرز على مستوى الوطن العربي كل سبل مقومات النجاح والتميز فكانت أقرب للأولمبياد العربي الجامع. ولفت الزري إلى أن استقطاب الدورة في نسختها الخامسة لهذا الكم الكبير للاعبات دليل على جدواها ومردودها الإيجابي على صعيد تطوير المستويات الفنية للمشاركات من خلال الاحتكاك والتنافس فيما بينهن، والمخرجات الفنية التي ترجمت على ميادين المنافسات تؤكد أنها تشهد تطوراً ملحوظاً من نسخة إلى أخرى.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي أن شرطة الشارقة تحرص على خدمة كافة الفعاليات المجتمعية والرياضية فضلاً عن المشاركة فيها سواء على مستوى السيدات والرجال لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ميلاد عدد من الفرق الرياضية باسم شرطة الشارقة.