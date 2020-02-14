بليسكوفا تطمح للقب دولية دبي للتنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد التشيكية كارولينا بليسكوفا لبدء حملة انتزاع لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة، التي تنطلق الاثنين المقبل على استاد السوق الحرة للتنس.

وتطمح المصنفة الثالثة عالمياً لإضافة لقب دبي إلى قائمتها المتزايدة من الألقاب العالمية، وقد استهلت موسمها بإحراز ثالث لقب لها في بطولة بريسبن خلال أربع سنوات، ورغم سقوطها في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الروسية أناستازيا بافليتشينكوفا، احتاجت الأخيرة إلى ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة لحسم المواجهة مع بليسكوفا.

أنهت بليسكوفا موسم 2019 بنجاح، رغم خروجها من ربع نهائي بطولة دبي، على يد التايوانية سو وي شيا، بعد أن كانت متقدمة على الأخيرة في المجموعة النهائية 5-1. وقبل مشاركتها في دبي تُوجت بلقب بطولة بريسبن، ووصلت إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة إثر تغلبها على الأمريكية سيرينا ويليامز، ونجحت بعد دبي في الوصول إلى نهائي دورة ميامي، والفوز بكأس بطولة روما.

هذا وأعلنت بيانكا أندريسكو أنها لم تتعافَ تماماً من الإصابة التي ألمت بها في الركبة، الأمر الذي سيحول دون مشاركتها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس الأسبوع المقبل. وكانت الإصابة قد أبعدت الكندية أيضاً عن المشاركة في جميع بطولات أستراليا للتنس الشهر الماضي، حيث قالت: «يحزنني أن أعلن عدم قدرتي على المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس الأسبوع المقبل لأني لم أتعافَ تماماً، وذلك بناء على نصائح فريقي وطبيبي المعالج، وأنا لا أرغب في المجازفة بتعريض ركبتي للإصابة مجدداً، وأشعر بالتحسن يوماً بعد يوم، وباقتراب عودتي إلى ملاعب التنس، وآمل أن أتمكن من القدوم إلى دبي والمنافسة فيها العام المقبل».