شكرا لقرائتكم خبر عن «البترولي» يتوج بلقب الطائرة.. والفحيص يخطف السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أُسدل الستار بنجاح باهر على منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، على مدى 11 يوماً، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، توج فريق نادي المجمع البترولي الجزائري، بلقب بطولة الكرة الطائرة، والميداليات الذهبية، والكأس؛ بعد فوزه على نادي سبورتنيج بنتيجة (3-1).

رد فريق نادي الفحيص الأردني اعتباره؛ بعد خسارة لقب الدورة الماضية، حاصداً لقب بطولة كرة السلّة، والميداليات الذهبية، والكأس؛ بعد فوزه المستحقّ والصعب على نادي سبورتينج المصري بنتيجة (61-59)، في اللقاءات النهائية التي احتضنتها الصالة الرياضية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. وتصدّر نادي الشارقة الرياضي للمرأة قائمة الميداليات للدورة؛ بعد إحرازه 40 ميدالية ملونة بواقع 13 ذهبية، و13 فضية، و14 برونزية، كما نال كؤوس «التميز الرياضي» و«التفوق الرياضي»، وحلّ النادي الأهلي البحريني ثانياً، برصيد 18 ميدالية ملونة، بواقع 13 ميدالية ذهبية؛ حيث تساوى مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي حسم الصدارة؛ بسبب تفوقه في عدد الميداليات الفضية، خاصة أن الأهلي البحريني حصل على 4 ميداليات فضية إلى جانب ميدالية برونزية واحدة، وحقق المرتبة الثالثة نادي البحرين البحريني؛ بعد حصوله على 17 ميدالية ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وتوّج النادي الجزائري بلقب بطولة الكرة الطائرة؛ بعد فوزه على نادي سبورتينج المصري الذي نال المركز الوصيف3-1.

برونزية الطائرة

وأحرز نادي الصفاقسي التونسي المركز الثالث، بعد فوزه على صاحب الضيافة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط دون ردّ، محققاً نتيجة 25-12، في الشوط الأول، وواجه مستويات قوية من لاعبات الشارقة، ولم تتأخر لاعبات نادي الصفاقسي التونسي حسمه لمصلحتهن بنتيجة 25-16 على الرغم من التألق اللافت للاعبة كيتا التي بذلت مجهوداً كبيراً سواء في الإرسالات القوية أو عبر الأسلوب الدفاعي المحكم أمام الشبكة، وظفرن بالشوط الثالث بسهولة 25-7.

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وفي اللقاء الختامي لمنافسات كرة السلّة، أهدى فارق النقطتين فريق شباب الفحيص الأردني الفوز على حامل اللقب فريق سبورتينج المصري بنتيجة 61-59، والظفر بالميدالية الذهبية وكأس البطولة، في لقاء تبادل فيه الفريقان الهيمنة على مجرياته، بعد أن سجل الربع الأول تفوّقاً واضحاً لسيدات الفحيص بنتيجته بواقع 18-15، قبل أن تستعيد لاعبات سبورتينج اتزانهن وينجحن في قلب تأخرهن إلى تقدم مع نهاية الشوط الأول بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة «33-32»، ويحققن أفضلية واضحة في الربع الثاني بواقع «17-15».

ومع نهاية الربع الثالث حققت لاعبات النادي المصري التعادل بواقع «46-46» بنيلهن الأفضلية بنتيجة هذا الربع «14-13»، لتدخل المباراة في ربعها الرابع والحاسم والذي سجل في دقائقه الأولى تقدماً واضحاً لسبورتينج المصري بلغ 7 نقاط قبل أن تتمكن الأردنيات وبالاعتماد على الدفاع الضاغط في قلب تأخرهن، وإنهاء المباراة لمصلحتهن في الثواني ال6 الأخيرة بحسم الفترة الأخيرة بنتيجة «15-13».

وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عرفت لاعبات الأمل التونسي كيفية حجز موطئ قدم لهن على منصات التتويج، في مباراة جمعتهنّ مع لاعبات المجمع البترولي الجزائري، هيمنت خلالها التونسيات على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع 16-10 و22-8 و22-18، فيما اكتفت لاعبات المجمع البترولي الجزائري في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع «22-10»،لتعتلي اللاعبات التونسيات منصات التتويج؛ بحصدهن الميدالية البرونزية، عقب فوزهن 70-58.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أن رعاية ودعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مهّدت الطريق لأن تكون «عربية السيدات» حدثاً يرتقي برياضة المرأة العربية، ويصل باللاعبات نحو تحقيق طموحاتهنّ وأحلامهنّ على قاعدة من التنافس النبيل والشريف.

وقال: نؤمن في الشارقة بأن الرياضة واحدة من المكونات الحضارية والتنموية التي تدفع مسيرة النهضة خطوات واسعة نحو الأمام، فكان هذا الحدث الذي يترجم رؤية كرّسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في نفوسنا جميعاً بأن الارتقاء بالمجتمعات ينبع من الاهتمام بالإنسان وصحته وثقافته ووعيه، لهذا فتحت الشارقة أبوابها أمام الأشقاء العرب؛ للمشاركة في الدورة، ونيل ألقابها، والاستفادة من الخبرات؛ للانطلاق نحو المسابقات الدولية والقاريّة.

وأضاف: شهدنا جميعاً خلال الأيام الماضية حدثاً رياضياً جمع حوله نخبة من الأندية واللاعبات والوفود الذين سطّروا أكبر مشاركة في تاريخ الدورة، هذا الحضور عكس المكانة المتقدمة التي يعيشها واقع الرياضة النسائية في وطننا العربي، سواء على صعيد المستويات الفنية أو البدنية؛ حيث كنّا أمام منافسات حققت فيها اللاعبات مختلف الألقاب الفردية والجماعية، ومثّلن بلادهنّ خير تمثيل، كل هذا يدفعنا إلى مواصلة العمل؛ للارتقاء بمستويات الدورة لتبقى منصة تنهض بطاقات وخبرات اللاعبات، وتمنحهنّ المساحة المثالية للاحتكاك مع نظيراتهنّ، ونثمّن جهود جميع من شارك في تنظيم هذا الحدث، ونبارك للأشقاء جميعهم الفوز الذي يحسب لرياضة المرأة العربية ويعزز من مكانتها.