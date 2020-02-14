شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الدوخي: البطولة جعلت الشارقة عاصمة للرياضة النسوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عمار محمد يوسف الدوخي الناقد والمحلل الرياضي، بالشكر والعرفان إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ورئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على الرعاية الكريمة، والتنظيم الرائع خلال استضافة وتنظيم الشارقة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.
وقال: بلا شك أن هذه البطولة حولت الشارقة إلى عاصمة للرياضة النسوية في المنطقة بلا منازع؛ من خلال التنافس الشريف، والعمل الاحترافي على المستوى التنظيمي والإعلامي، استضافة الإمارة الباسمة لهذا الحدث الرياضي الكبير للعام الخامس؛ يشكل علامة فارقة في مسيرة الرياضة النسوية.
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