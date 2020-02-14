أبطال الإمارات يشاركون في بطولة العالم للدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ اليوم فعاليات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تقام في مدينة السالمية وعلى شاطئها المميز في الكويت الشقيقة، بالمشاركة القوية لأبطال الإمارات في المنافسة العالمية وبحضور 8 أسماء من الإمارات تنافس وبقوة في التحدي العالمي، حيث يشارك فريق أبوظبي بأبطاله راشد الملا وراشد الطاير وسلمان العوضي وإيما نولي، وفريق الفيكتوري بنجومه علي اللنجاوي وكيفين ريتير، وفريق الشارقة بنجمه ماركوس ومشاركة فريق آر إكس دبي بحضور أبوبكر المري وعبدالله الحمادي.

ويسعى أبطال الإمارات من خلال المنافسة إلى حصد النقاط في المرحلة الأولى من البطولة، لاسيما أنها بداية الموسم للبطولة والتي ستمتد إلى 7 جولات، وتعد هذه البطولة هي المستوى الأعلى فنياً على مستوى بطولات الدراجات المائية، خاصة أنها تضم 4 فئات فقط تعد الأقوى عالمياً، بالإضافة إلى تواجد 61 متسابقاً في الجولة.

وتبدأ أحداث اليوم مع التجربة الخاصة بالمحركات، ثم بعد ذلك الاجتماع التنويري لكل المتسابقين في جميع الفئات، ومع نهاية الاجتماع تنطلق المرحلة الأولى التي ستضم فئتين فقط هي فئة واقف سيدات وواقف رجال محترفين، وبعد ذلك مرحلة تجارب حرة للمشاركين في بقية الفئات قبل أن تنطلق مجدداً المرحلة الثانية مع واقف سيدات وواقف رجال محترفين، وفي تمام الثانية ظهراً تنطلق المرحلة الثانية من المنافسة مع فئة جالس محترفين وفئة الحركات الاستعراضية، وينطلق في تمام السادسة مساء سباق البارسلالم والذي يعد منافسة اختيارية المشاركة وبدون نقاط تقام على هامش الجولة في كل مسابقة.

وأعرب سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن أمله في أن يسجل الأبطال اليوم بداية قوية في أولى مراحل المسابقة، وقال: «ستكون هناك فرصة أمامنا اليوم من أجل جمع 25 نقطة في فئتي جالس محترفين والحركات الاستعراضية، و50 نقطة في فئتي واقف سيدات وواقف رجال،ونأمل أن يوفق أبطال الإمارات في الوصول للأداء الأمثل لاقتناص النقاط»، وأضاف الرميثي: «بالرغم من الأجواء الشديدة البرودة إلا أن المأمول من المتسابقين كبير في نظرنا وهم قادرون على صناعة بداية قوية عبر المسابقة».

وبالنسبة لطريقة البرمجة للدراجة وإعداد طريقة حرق الوقود عبر المحرك وبطريقة مثالية، وفي فريق أبوظبي هناك أحد أفضل المبرمجين من الكوادر الوطنية وهو مساعد المرر الذي يساهم في فريق أبوظبي بدور فني وتقني كبير في إعداد الدراجات وتجهيزها للمنافسة.

وأكد مساعد أن برمجة الدراجة أحياناً تأخذ وقتاً طويلاً يستغرق أسابيع، وعن دراجة راشد الطاير بالتحديد، قال: «استغرق إعداد برمجة هذه الدراجة أكثر من ثلاثة أسابيع وكانت جولات بطولة الإمارات الماضية محطة تجربة للبرمجة الجديدة وطريقة احتراق الوقود عبر المحرك من أجل الوصول إلى سرعات عالية في المسار»، وأضاف: «ساهمت مع الطاير ومع بقية الشباب في الفريق في تطوير الدراجات وبشكل دائم، وأكد أن البرمجة حالياً قد تطورت عن السابق وبشكل أكبر خاصة أن الطريقة الآن تعمل بشكل لاسلكي ومن خلال التجارب الحرة أيضاً». وتتأهب البطلة إيما نولي نجمة فريق أبوظبي من أجل خوض المرحلتين الأولى والثانية اليوم عبر فئة واقف سيدات التي تحمل لقبها عن الموسم الماضي، وتعد إيما من أحدث الوجوه التي انضمت إلى فريق أبوظبي ومن المواهب البارزة على مستوى البطولة، وعبرت عن فخرها الكبير بأن تكون عضوة في فريق أبوظبي، وقالت إيما: «فخورة بأن أمثل فريق أبوظبي في المنافسة وأن أكون أحد أعضائه، الجميع يعلم الاحترافية العالية التي يتمتع بها فريق أبوظبي حيث يعد الوصول إليه حلماً لأي متسابق ومحترف».