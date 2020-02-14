شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لـ «دولية المدينة المستدامة» لقفز الحواجز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة الثالثة من بطولة المدينة المستدامة لقفز لحواجز الدولية للخيول نجاحاً كبيراً، وتقام البطولة على مدار أربعة أيام، يتخللها العديد من السباقات المرتبطة برياضة الخيول التي تنظمها المدينة المستدامة بدبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية وسباق الخيل.
وافتتح الفارس الإماراتي موفي عويضة الكربي بالجواد «بون جوفي» المنافسات، بفوز مستحق وجاء فوز موفي الكربي في فئة الخيول الصغيرة وسط تنافس 25 فارساً وفارسة من الإمارات وغيرها من دول العالم، تلاه في المركز الثاني الفارسة الأردنية سارة حسين الأرموطي بالفرس هاليفكس، وتوّجت بجائزة المركز الثالث الفارسة البريطانية جاسيكا كريوس والجواد «فريستايل 39».
وفي الفئة الوسطى فاز الفارس السوري يوسف ساواس مع جواده «إلتون» بجائزة المركز الأول، وأحرز جائزة المركز الثاني مواطنه هشام غريب بالفرس «مونيلا»..
وفي المنافسة الدولية الأولى لخيول القفز فاز الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي بالجواد «كيدام جيه آر» بالمركز الأول.
يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة الدولية لقفز الحواجز يترأسها ويديرها فرهانغ صادقي، ويترأس لجنة التحكيم أشرف الليثي بمعاونة محكمين دوليين، أما مسارات المنافسات فيصممها الدولي علي مهاجر، ويشرف على ميادين المنافسات البرتغالي ديناريو سيرومنهو بمساعدة أربعة مشرفين دوليين.
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