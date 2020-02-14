انطـلاق منافسـات جولـة دبـي لـ«بريميرليـج الكاراتيـه» اليـوم

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم على صالة نادي الوصل في دبي، جولة دبي لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج كاراتيه 1) التي تستضيفها دبي للمرة الخامسة على التوالي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويخوض منافساتها 571 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، وهم من المصنفين الأوائل عالمياً وأولمبياً، وتكتسب جولة دبي أهمية كبيرة، وتشهد صراعاً بين المشاركين؛ لكسب النقاط؛ وتعزيز حظوظهم في التأهل إلى أولمبياد «طوكيو 2020».

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا برئاسة اللواء م. ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن اكتمال جميع الاستعدادات للتنظيم، كما تم الإعلان عن خلو جميع اللاعبات ال9 الصينيات المشاركات في البطولة من فيروس «كورونا»، فيما تم اتخذت كافة الترتيبات مع هيئة الصحة في دبي، بشأن وجود طبيب طوال المنافسات التي تستمر ثلاثة أيام؛ من أجل إجراء الفحص الحراري للاعبين واللاعبات في حال وجود أي ارتفاع في درجة الحرارة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الرسمي لانطلاقة البطولة الذي عقد، أمس، في فندق شيراتون خور دبي، وحضره إلى جانب اللواء م. الرزوقي، الإسباني أنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد أمين عام اتحاد الإمارات للكاراتيه، والمهندس حميد شامس أمين عام الاتحاد العربي للكاراتيه، وعبده كيالي، ممثل مجموعة عمر بن حيدر القابضة؛ الجهة الراعية للبطولة، الأمين العام المساعد للاتحاد الإماراتي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأعرب الرزوقي عن شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للبطولة، والتي تمثل أكبر دعم لإنجاح البطولة، كما شكر إدارة نادي الوصل برئاسة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على استضافة البطولة، وشكر رئيس مجلس إدارة النادي راشد بالهول والأعضاء على تسخير كافة إمكانات النادي؛ من أجل إنجاح الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة، وأعلن عن خلو الوفد الصيني المكون من 15 شخصاً من بينهم 9 لاعبات مشاركات من فيروس «كورونا» مع وجود طاقم طبي تم تعيينه من هيئة الصحة بدبي؛ لإجراء الفحوص.

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من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بدبي على التعاون مع «الدولي» مؤكداً أن دبي أصبحت داعماً قوياً يسهم بجهود كبيرة؛ من خلال اللواء الرزوقي في إنجاح مسيرة أسرة الكاراتيه حول العالم.

وفي شأن الإجراءات التي اتخذت بخصوص اللاعبات الصينيات، قال: اللاعبات ال9 حضرن إلى دبي عن طريق بكين حسب التنسيق الذي تم بين البلدين، وأجريت عليهن الفحوص في بكين، ولن يغادر الوفد الصيني دبي؛ حيث رتبنا لهم معسكراً في دبي ومنه إلى جولة سالزبورج ثم إلى الرباط؛ لخوض الجولتين القادمتين من بطولة الدوري العالمي، أيضاً هناك تغييرات على «البريميرليج» حسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مؤخراً.

وكشف راشد عبد المجيد عن مشاركة 380 حكماً في إدارة المنافسات، من ضمنهم 200 حكمة مستجدة، وقال: إنه ستقام بطولة منفصلة في باريس في مارس/آذار المقبل، تتيح الفرصة للاعبين غير المصنفين للتأهل إلى الأولمبياد.

يذكر أن 8 دول عربية تشارك في البطولة؛ هي: الإمارات والسعودية والكويت ومصر والعراق الأردن الجزائر والمغرب والعراق، فيما يمثل كاراتيه الإمارات نادي شباب الأهلي ونادي الشارقة الرياضي؛ حيث يخوض الناديان مسابقة الكاتا، علاوة على لاعب المنتخب أحمد سالم باصليب، الذي سيشارك في مسابقة الكوميتيه في وزن تحت 67 كجم.