شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يهزم بدلاء الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” فاز فريق الحمرية على بدلاء الشارقة 3-2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس بالملعب الفرعي رقم 4 باستاد خالد بن محمد. سجل أهداف الحمرية فيصل خليل، وأحمد المطوع، وعمر بيريتي، وهدفي الشارقة العماني محمد المربوعي. ويستعد الشارقة والحمرية لمبارياتهما المقبلة في كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى على التوالي.

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