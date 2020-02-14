خالد المدفع: حدث فريد في وطن التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت الهيئة العامة للرياضة، التهنئة إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على النجاح التنظيمي الباهر للنسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، كما بعثت اللاعبات رسالة شكر وامتنان لسموها على ما أحاطتهن به من رعاية وحفاوة وكرم ضيافة طوال أيام الدورة، عرفاناً منهن لصانعة الفرح التي أسعدتهن بما تقدمه وتسهر عليه من أجل تطوير مستواهن الفني من خلال توفير أفضل الظروف والإمكانات للتنافس.

وتقدم خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ممثل الهيئة في حفل الختام بتهاني «الهيئة» إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بالنجاح العظيم الذي حققته النسخة الخامسة.

وقال المدفع: «فخورون بهذا التنظيم الرائع والمشرف الذي أكد مجدداً قدرات أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة وتنظيم المحافل الرياضية الكبرى، بما يترجم توجيهات قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة في جعل الإمارات بيئة جاذبة للرياضيين والرياضيات من وطننا العربي وكافة أصقاع المعمورة من أجل تقوية الروابط على أرض إمارات السلام والتسامح ».

وأضاف: «نهنئ الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ونائبته ندى عسكر النقبي رئيسة اللجنة التنفيذية وفريق العمل بالتنظيم على ما بذلوه من جهود أخرجت هذا التنظيم الباهر الذي يشكل علامة بارزة ومضيئة في سجل رياضة المرأة العربية».