اخبار الرياضه

تكريم الأفضل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تثميناً لإبداعاتهنّ في بطولة الكرة الطائرة، تم تكريم لاعبة المجمع البترولي الجزائري كهينة شطوط، بجائزة أفضل لاعبة معدّ، رافقتها مواطنتها زوهرة بن سالم التي حصلت على جائزتي أفضل لاعب مركز 2، وأفضل لاعبة شامل، فيما نالت لاعبة سبورتينج المصري نرمين إبراهيم إسماعيل جائزة أفضل لاعبة مركز 3، وحصلت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ندوة وسيم الصوان على جائزة ثاني أفضل لاعبة مركز 3.

وعلى صعيد بطولة كرة السلّة، تم تكريم اللاعبة هاجر عامر من نادي سبورتينج المصري بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

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