الزمالك والترجي يتنافسان على «سوبر إفريقيا» الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يتنافس فريقا الزمالك المصري والترجي التونسي الساعة الثامنة من مساء اليوم في الدوحة على لقب طال انتظاره لكليهما في الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم.

ويبحث الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) عن لقب رابع في الكأس السوبر وأول منذ عام 2003، بينما يأمل الترجي إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.

ويأمل الترجي تعويض خسارته 1-2 في مباراة الكأس السوبر 2019 أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة متجددة بين مدربه معين الشعباني، والمدير الفني الحالي للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الرجاء لإحراز لقب الكأس السوبر العام الماضي.

ويعول الشعباني مدرب الترجي على أسماء يبرز فيها قائد الفريق المدافع المخضرم خليل شمام، والمهاجمان طه ياسين الخنيسي والليبي حمدو الهوني، والجزائري عبد الرحمن مزيان القادم من العين الإماراتي وكوليبالي، علماً بأن تشكيلة الفريق شهدت تغييرات واسعة في الأشهر الماضية، آخرها رحيل المهاجم أنيس البدري إلى نادي الاتحاد السعودي، والجزائري يوسف البلايلي إلى أهلي جدة.

من جهته،استقر كارتيرون على معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كلًا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفى محمد، ويبقى ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، على أن يكون شيكابالا ورقة رابحة على دكة البدلاء.

قمة مصرية

في شأن مختلف، يدخل فريق الأهلي في العاشرة والربع من مساء اليوم، اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه النادي المصري باستاد المكس في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز وهو اللقاء الذي يدخله الفريقان برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يدخل اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوزاً متوالياً، ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، كما أنه الأفضل هجوماً ب40 هدفاً، والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان. ويعول السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم، جونيور أجايي وقفشة وعلي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان.

في المقابل، يتطلع المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة الصحوة التي حققها في الجولة الماضية بعدما فاز على دجلة بثلاثية، وهو الفوز الذي أعاد الهدوء إلى حد ما للفريق البورسعيدي، الذي عانى من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية وتعرض لأكثر من هزيمة جعلت إيهاب جلال يتقدم باستقالته قبل أن يتراجع عنها بعد ضغوط إدارة النادي ومجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية الذي أقنع جلال بالبقاء.

ويعول إيهاب جلال على قدرات بعض لاعبيه المُميزين أمثال، بهاء مجدي، فريد شوقي، حسن علي، أحمد ياسر وأوستن أموتو.