96 حصاناً تتنافس في الحفل السابع بمضمار العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، اليوم، سابع سباق في الموسم، والذي يتألف من سبعة أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة، كما سيكون هناك شوطان للمبتدئة، ويتنافس في الحفل السابع 96 خيلاً وبمجموع جوائز مالية تفوق نصف مليون درهم.

تبدأ الأمسية بكأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، ومن أبرز الخيول المرشحة «إي إس ألماس»، بجانب «كندوش» و«آر بي فايرد أب» و«سيتي ترباين». أما ثاني الأشواط فسيكون للخيول المهجنة لمسافة 2600 متر تكافؤ، ويتقدم الخيول المشاركة «جحافل»، بالإضافة إلى «إمورتلايزد» و«جيمزيان». فيما يخصص الشوطان الثالث والرابع للخيول المبتدئة، الثالث لمسافة 1400 متر للخيول غير المصنفة، ومنها «إيه إف سيل»، و«روكبيلو دو كايرو» و«فليت الموري» و«شهم». أما الشوط الرابع فقد خصص للخيول إنتاج الإمارات لمسافة 1800 متر ويبرز منها «ناظم الريف» و«بشارة الريف» و«ثامر» و«إيه إف هرقل» و«إيه إف المجهز». فيما يشهد الشوط الخامس لمسافة 1800 متر تكافؤ تنافساً قوياً بين «إنذار» و«أرجان» و«أوبيرا» بجانب «إم إتش واري» و«كنزا الملس». ثم يأتي الشوط السادس لمسافة 1800 متر تكافؤ وتتنافس فيه 10 خيول ذات الأسماء اللامعة مثل «فؤاد» وثنائي العجبان «أونوارد» و«أوفيسر» بجانب «إيه إف طراحة» بالإضافة إلى «برادو دو بانشير» الذي يسعى لإحراز فوزه الثاني على التوالي والثالث في المضمار العيناوي. وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 2000 متر والمخصص لخيول الأربع سنوات فما فوق دون فوزين، ويتقدمها «إيه إف يا هوا» ورفيقته في الإسطبل «رانيا» الفائزة في أبوظبي، فيما يحظى «برج العرب» بالتصنيف الأعلى بالإضافة إلى «منورة» و«داغوي لوتوا».