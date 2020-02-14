النصر يصطدم بالشباب في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

يواجه النصر الليلة نظيره العاصمي الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مواجهة من العيار الثقيل لحساب الجولة الدورية 18 من دوري المحترفين السعودي.

تقام المباراة عند الساعة السابعة و25 دقيقة بتوقيت الإمارات، ويسعى النصر الثاني (35 نقطة) لعدم التأخر أكثر عن غريمه الهلال، بعدما انفرد الأخير بالصدارة متقدماً بفارق 3 نقاط بعد الجولة ال 17 التي شهدت تعثر النصر بالتعادل بهدف مع ضيفه الفتح.

ولم يتذوق أصفر العاصمة الفوز في آخر ثلاث مباريات حيث حسم التعادل مواجهتين أمام متأخري الدوري ضمك والفتح بجانب التعادل مع السد آسيوياً، ما تسبب بانتقادات للمدرب روي فيتوريا وبعض اللاعبين، وتحديداً البرازيلي جوليانو الذي يمر مستواه بمرحلة انخفاض.

من جانبه يدخل الشباب الثامن (25 نقطة) بعد خسارته أمام الفيصلي 1-2 وبالتالي سيسعى للحصول على نتيجة إيجابية تعيد له التوهج الذي فقده بسبب ترنح النتائج.

ويحل الأهلي صاحب المركز الثالث ضيفاً على الوحدة الرابع (30 نقطة) عند التاسعة و20 دقيقة مساء في ملعب الملك عبد العزيز بمكة، وبينهما طموح تحقيق النقاط الثلاث للاقتراب من الوصافة ثم الصدارة.

على صعيد آخر، توصل اتحاد جدة إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي فابيو كارلي لتولي قيادة العميد حتى نهاية الموسم خلفاً للهولندي المقال تين كات. وسبق لكارلي تدريب فريق الوحدة في الموسم الماضي.