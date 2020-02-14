ريال مدريد يأمل بهدية من خيتافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل ريال مدريد بهدية من خيتافي للابتعاد في صدارة الترتيب الإسباني لكرة القدم، عندما يحل هذا الأخير ضيفاً على برشلونة، غداً السبت، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين ويختتمها الملكي الأحد، باستضافة سلتا فيجو المتواضع.

ويُمَنِّي الميرنغي النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه وسقوط جديد لخصمه الأزلي لتوسيع الفارق بينهما قبيل استضافته للكلاسيكو في الأول من شهر مارس/آذار المقبل، تلافياً لأي مفاجآت غير سعيدة قد تصادفه.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد، ويتقدم على خيتافي الثالث بسبع نقاط، وهو لم يصل بعد للتوازن الكامل مع مدربه الجديد كيكي سيتيين، لعدم ظهوره بالصورة التي عوّد جماهيره عليها، لاسيما في المباريات الأخيرة.