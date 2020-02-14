شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب للهلال على الفيحاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي حقق الهلال فوزاً صعباً على الفيحاء 1-صفر في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل صدارته برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني، والذي يلعب اليوم مع الشباب في لقاء قمة. وتجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر. وانتظر الهلال حتى الدقيقة 68 ليسجل هدف الفوز عبر محمد البريك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز صعب للهلال على الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.