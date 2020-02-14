الحميري يتوج بلقب ماراثون اليوم الوطني للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تحولت النسخة الخامسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، أمس، بالميدان الذكي بالمرموم، إلى احتفالية كبيرة، وشارك فيه 47 متسابقاً، تنافسوا على جوائز تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون درهم.

وأسفرت نتائج الماراثون الذي أقيم لمسافة 11 كلم، عن فوز سهيل محمد سهيل راشد عبيد الحميري على ظهر المطية (ميّاس) بالمركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي على ظهر (رمّاس)، بينما جاء بالمركز الثالث سعيد محمد العصري سعيد الخييلي مع (الاتحادي). وذهب رابع مراكز الماراثون ل(مياس) الذي قاده أحمد غلام الله نوح أحمد البلوشي، أما المركز الخامس فقد كان من نصيب (مشغول) وقاده خالد نواب نوح أحمد البلوشي، ثم «مستقيم» ملك وزير غلام موسى أحمد البلوشي في المركز السادس، وماجد أحمد هاشم يوسف العوضي في المركز السابع عبر «صوغان» والثامن «سلهود» ملك جمعة محمد خلفان راشد المزروعي، فيما أحرز «مهدد» ملك نهيان مبارك سالم حمد يزرب المركز التاسع، ثم «الشجاع» ملك محمد شامس ماجد الغربي الشامسي في المركز العاشر.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن هذه النسخة مختلفة عن كل النسخ الماضية من خلال عدد المشاركين وأيضاً الجوائز وإقامة السباقات التمهيدية، لتجهيز الهجن للسباق