شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال شغب في «كلاسيكو» المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت الشرطة المغربية 13 مشجعاً بسبب أعمال شغب تلت مباراة الكلاسيكو بين فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي بالرباط، أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، بحسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. ويشتبه تورط الموقوفين في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية، وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء. وانتهت المباراة بفوز المضيف الجيش الملكي على الرجاء البيضاوي 1-صفر في ختام المرحلة الخامسة عشرة الأخيرة من دور الذهاب ضمن الدوري المحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعمال شغب في «كلاسيكو» المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.