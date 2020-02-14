وفود الدورة العربية للسيدات: شكراًً الشيخة جواهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبدالوهاب

أسدل الستار بنجاح باهر على منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على مدى 11 يوماً.

وتقدمت الوفود المشاركة بالشكر الجزيل إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لرعايتها ودعمها للدورة. وتصدّر نادي الشارقة الرياضي للمرأة قائمة الميداليات للدورة، بعد إحرازه 40 ميدالية ملونة، بواقع 13 ذهبية، و13 فضية، و14 برونزية، كما نال كؤوس «التميز الرياضي» و«التفوق الرياضي». وحلّ النادي الأهلي البحريني ثانياً، برصيد 18 ميدالية، بواقع 13 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، إلى جانب ميدالية برونزية واحدة. وحقق المرتبة الثالثة نادي البحرين البحريني بعد حصوله على 17 ميدالية.