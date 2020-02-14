شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حميد باقٍ مع الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي نفى حارس مرمى فريق الشرطة والمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، محمد حميد، الأنباء التي أشارت إلى مغادرته لصفوف فريقه.

وقال حميد: أنفي كل الشائعات والأخبار المفبركة التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نيتي مغادرة فريق الشرطة إلى فريق آخر.

وأضاف: أنا مستمر مع الفريق، وأسعى إلى تحقيق نتائج طيبة معه على المستويين المحلي والآسيوي.

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