البحرينية شريفة أفضل مشجعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الجمهور السوري بجائزة أفضل جمهور؛ لتواجده اللافت والإبداعي الذي رافق المنافسات، كما فازت البحرينية شريفة بلقب أفضل مشجعة في الدورة، وحصل الاتحاد العربي للكرة الطائرة على جائزة أفضل اتحاد عربي، وفاز اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بجائزة أفضل اتحاد وطني، بينما ذهبت كأس اتحاد اللجان للعب النظيف لنادي جامعة نورة السعودي للكرة الطائرة.

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