مرتضى منصور: أحمد عيد يكره الأهلي من حقه ..ولكن هذا الكلام يقال خارج قناة النادي

أعرب المستشار "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك، عن أستياءه بسبب تصريحات لاعب الفريق السابق "أحمد عيد عبد الملك" عبر قناة النادي الأبيض الرسمية ضد النادي الأهلي.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : أحمد عيد عبد الملك يكره الأهلي، ومن حقه أن يعبر عن هذه الكراهية بعيداً عن قناة الزمالك ,مؤكدا أنه يرفض تماماً الإساءة للنادي الأهلي

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وأضاف :بصفتي رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك أرفض الإساءة للأهلي أو إبداء أي مشاعر فيها كراهية لهم ,معقبا : قناة الزمالك ضد التعصب ونحاول هذا بقدر المستطاع، ومحمود الخطيب لم يفعل مثل ما فعلت.