سانت اتيان إلى نصف نهائي كأس فرنسا







اسماء السيد - بلغ سانت اتيان الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ابينال 2-1 الخميس. وتقدم سانت اتيان بهدفين سجلهما دينيس بوانغا (37) واضاف مهدي كامارا الثاني (58)، لكن ابينال قلص الفارق من ركلة جزاء سددها جان فيليب كراسو (62). ويستضيف سانت اتيان في نصف النهائي رين حامل اللقب الموسم الماضي بحسب القرعة التي اجريت مساء الخميس والتي وضعت ليون وباريس سان جرمان وجها لوجه على ملعب الاول. ويقام نصف النهائي يومي 3 و4 آذار/مارس المقبل.

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