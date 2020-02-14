موعد مباراة الزمالك والترجي نهائي كأس السوبر الإفريقي 2020 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

مباراة الزمالك والترجي مباراة النهائي المباراة الأقوى المنتظرة اليوم الجمعة 14 /2/2020والتي سيتوج فيها الفائز في مباراة اليوم بكأس السوبر الإفريقي 2020 ، يواجه نادى الزمالك نظيره نادي الترجي التونسي اليوم بعد العديد من المباريات الهامة والقوية التى أدارها الفريقين خلال مباريات الكأس واستطاع كلا من الزمالك والترجي الوصول للنهائي للتنافس اليوم على كأس السوبر الإفريقي2020 ، ويتواجد اليوم أكثر من عشرون ألف لتشجيع الفريقين وبالطبع النسبة الأكبر للنادى الملكي نادى الزمالك الذي أثبت نفسه بجدارة في مبارياته الماضية على الرغم من صعوبة مواجهاته أمام فريق الترجي التونسي لكن ينتظر أن تكون مواجهة اليوم من أقوي المواجهات بين الفريقين لسعي كلا منهما للتويج بالكأس بعد خروج النادى الأهلى من مباريات الكأس وهزيمته فيها.

موعد مباراة الزمالك والترجي نهائي كاس السوبر الإفريقي 2020

تقام مباراة الزمالك والترجي نهائي الكاس 2020 اليوم الجمعة 14/2/2020 في تمام الساعة السادسة مساءا اليوم، تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي كورة ستار في علي ملعب الغرافة القطري وسط الكثير من الإجراءات الأمنية المشددة وحضور جماهيري مكثف، وينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان تشكيل الفريقين النهائي وخاصة ثلاثي الوسط المهاجم الذي لم يعلن كارتيرون عن الإختيار النهائي لهم بسبب المفاضلة بين أربع لاعبين، وتم الإنتهاء من كافة الاستعدادات لحفل التتويج بالكأس عقب إنتهاء المباراة.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والترجي نهائي كاس السوبر الافريقي

يتم بث مباراة الزمالك والترجي لايف في نهائي كاس السوبر الإفريقي2020 عبر القنوات الرياضية العالمية وأولهم قناة بين سبورت الرياضية صاحبة الحق الحصري الأول وبالتحديد bein sport hd1، ويمكنكم متابعة كافة أخبار مباراة الزمالك والترجي نهائي كاس السوبر الافريقي من خلال هذا المقال وموقعنا عرب نيوز فتابعونا.