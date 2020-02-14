تشكيل الترجي التونسي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي غدا

يتواجه فريق الترجي التونسي، مع الفارس الأبيض الزمالك غدا الجمعة في تمام السادسة مساءا على ملعب “ثاني بن جاسم بنادى الغرافة”، في العاصمة القطرية الدوحة، للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي.

وجاءت تشكيلة الترجي التونسي لمواجهة نظيره الزمالك بالسوبر كالتالي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

في خط الدفاع: سامح الدربالى، خليل شمام، محمد على اليعقوبى، إلياس شتي.

في خط الوسط: فوسينى كوليبالى، كوامى بونس، وعبد الرؤوف بن غيث.

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في خط الهجوم: حمدو الهونى، بلال بن ساحة، ابراهيما واتارا.

يشار أن الترجى يخوض مباراة السوبر الأفريقي، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، أما عن الزمالك فقد لقب الكونفدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.