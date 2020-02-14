4 لاعبين مهددين بالرحيل عن تشيلسي بعد انضام حكيم زياش

يستعد تشيلسي الإنجليزي للتخلي عن 4 لاعبين من البلوز، عقب التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندي، حي من المقرر انضمام اللاعب لصفوف البلوز بعد موافقة أياكس على عرض بقيمة 37.8 مليون جنيه استرليني مقابل انتقال النجم المغربي لبالغ من العمر 26 عامًا في 1 يوليو.

يشار أن تشيلسي لم يوقع أي تعاقدات خلال يناير على الرغم من رفع الحظر على الانتقالات، حيث تمسك فرنانك لامبارد المدير الفني باللاعبين المخضرمين مثل أوليفيه جيرو وبيدرو.

ومن المتوقع انه يتم الاستغناء عن كلاً من أوليفيه جيرو وبيدرو وويليان وميتشي باتشوايي عقب التعاقد الرسمي مع حكيم زياش نجم أياكس الهولندي، هذا بحسب ما توقعته صحيفة “ميرور”البريطانية.