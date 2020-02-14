شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف ودع لاعبو دجلة تاكيس جونيس بعد الرحيل عم قيادة الغزلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو فريق وادي دجلة علي اقامة حفل وداع لليواني تاكيس جونيس الذى رحل عن القيادة الفنية للفريق الكروى الأول عقب فسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بالتراضي، بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

وتجمع لاعبو دجلة فى أحد مطاعم "السمك والجمبرى" بناءًا علي مقترح من محمد عبد المنصف قائد الفريق الذى حرص علي اقامة حفل صغير من اللاعبين لتوديع الخواجة اليوناني قبل سفره ومغادرة مصر بعد رحيله عن القيادة الفنية لوادى دجلة.

ولم يستقر مجلس إدارة وادى دجلة علي بديل تاكيس جونيس حتي الأن حيث هناك أكثر من أسم مرشح لتولي المهمة من بينهم الجزائرى مصطفى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، وعلي ماهر واليوناني ديلاس.

وتولى تاكيس جونياس تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

Advertisements

قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.