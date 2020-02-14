شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: لعب قمة الدورى في موعدها "افترا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن خوض مباراة قمة الدورى المصرى فى موعدها يوم 24 فبراير يعد افتراءً كبيرًا، مطالبًا عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء المقرر لها 24 فبراير الجارى، مؤكداً أن هذا الأمر سيتسبب فى إصابات للاعبيه بسبب ضغط المباريات لفريقه بداية من السوبر الأفريقي اليوم ثم السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك: "أطالب الزملكاوي عمرو الجنايني بمواجهة الترجي التونسي يوم 29 فبراير بعد حصولنا على موافقة كاف واستاد القاهرة".

تابع رئيس الزمالك: "تم تسريب طلب الأهلي باللعب يوم 29 فبراير، ولن أسمي ذلك عنداً، لكن من المستحيل أن يلعب الأهلي والزمالك في نفس المدينة بنفس اليوم وبحضور جماهيري وبنفس البطولة".

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وواصل: "لا يصح أن ألعب ضد الأهلي يوم 24 بعد الوصول للقاهرة يوم 22، ثم بعد ذلك ألعب ضد الترجي يوم 28، اللاعبون ليس ماكينات".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.