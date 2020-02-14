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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر العنقود.. عصام الحضرى يهنئ ابنته شايان بعيد ميلادها ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكابتن عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، ابنته شايان التي تعتبر آخر العنود بعيد ميلادها الذى اليوم.
ونشر عصام الحضرى، صورا مع ابنته شايان، وعلق قائلاً: "أخر العنقود، سكر العيلة و مسك الختام حبيبة قلب بابا القمر شايان.. كل سنةأنتي طيبة و جميلة و العمر كله ليكي يا حبيبتي وأنتي منورة حياتنا يا أجمل بنوتةعيد ميلاد سعيد".
ويستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، ويحتفل اليوم الأربعاء السد العالى بعيد ميلاده رقم 47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.
صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.
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