شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أشترينا 10 آلاف علم لجماهير الزمالك فى قطر لدعمهم أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بشراء 10 آلاف علم يحمل شعار نادي الزمالك، وقام مسئولو بعثة الفريق في قطر بتوزيعها على الجالية المصرية هناك للتواجد بها في أرض الملعب خلال مباراة الترجى، المقرر لها السادسة مساء اليوم فى السوبر الأفريقي.

تابع مرتضى منصور، في تصريحات لقناة الزمالك: الجماهير الزملكاوية في قطر كبيرة للغاية وسعيد بمؤازرتهم للفريق، وتم شراء 10 آلاف "علم" ويتم توزيعها على الجماهير التي ستحضر مباراة الترجي اليوم، وأتمنى منهم مؤازرة الفريق طوال المباراة ومساندتهم.

ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر للاعبى الزمالك وأكد أنهم لاعبين كبار وأتمني منهم تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر لإسعاد الجماهير المصرية والزمالك.

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجارى، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين اليوم ، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء ، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك أمام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.