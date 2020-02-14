شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ:أحمد عيد": قناة الزمالك ضد التعصب وممنوع الإساءة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضاف مرتضى منصور، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد على قناة الزمالك: "أرفض الأساءة للنادى الأهلى أو أي مشاعر تبث الكراهية ضده على قناة الزمالك وإذا كان أحمد عيد يكره الأهلى فليكن خارج الزمالك".
تابع رئيس الزمالك: "قناة الزمالك ضد التعصب الكروى وأرفض الإساءة للنادى الأهلى عليها".
ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجارى، وبعدها يصطدم بالأهلى في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.
كشف الإعلامى أحمد شوبير أنه أهلاوى صميم ولكنه سيشجع الزمالك أمام الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وهذا واجب على كل مصرى مؤازرة فريق مصرى في بطولة مهمة مثل السوبر.
تابع شوبير في تصريحات في برنامجه ملاعب أون على قناةON SPORT على الجميع مؤازرة وتشجيع الزمالك، وأتمنى من الجالية المصرية فى قطر بمختلف انتمائتها التواجد فى الاستاد ومؤازرة الزمالك.
وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا.
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