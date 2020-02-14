شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كنت أتمنى الخطيب يذيع مباراة الزمالك والترجى فى الأهلى مثلما فعلت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور: قمت بإذاعة مباراة الأهلى والترجى في دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى داخل نادى الزمالك على 14 شاشة لدعم الفريق الأحمر ونبذ التعصب".
أكد رئيس الزمالك، إن الفتنة الكروية من الممكن أن تشعل البلد، موضحًا أنه كان يرغب فى تقدير الخطيب في مباراة السوبر الأفريقى، وإذاعتها فى مقر النادي الأهلي.
ويواجه الزمالك نظيره الترجى اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.
أكد جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، أنه سوف يساند نادى الترجى ضد الزمالك فى المباراة التى تجمعهما اليوم فى نهائى كأس السوبر الأفريقى.
يواجه فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم الجمعة، نادى الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، فى إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.
قال بلماضى فى تصرحات لصحيفة "الصريح" التونسية أن المباراة بين الترجي والزمالك تعتبر قوية وصعبة، متمنيًا أن تنتصر الكرة الأفريقية وتوجه رسالة ايجابية إلى العالم.
وأضاف بلماضى، أن الترجي التونسى الأقوى والأقرب للقب، مستدركًا أن المفاجات واردة فى مباريات كرة القدم، مشددًا على أنه يساند الترجى الذي يضم فى صفوفه لاعبين جزائريين معنيين بالمنتخب من بينهم الشتى وبن ساحة وبن غيث.
الجدير بالذكر أن الزمالك توج بالسوبر الأفريقى 3 مرات في تاريخه، جاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.
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