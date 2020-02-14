شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كنت أتمنى الخطيب يذيع مباراة الزمالك والترجى فى الأهلى مثلما فعلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور: قمت بإذاعة مباراة الأهلى والترجى في دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى داخل نادى الزمالك على 14 شاشة لدعم الفريق الأحمر ونبذ التعصب".

أكد رئيس الزمالك، إن الفتنة الكروية من الممكن أن تشعل البلد، موضحًا أنه كان يرغب فى تقدير الخطيب في مباراة السوبر الأفريقى، وإذاعتها فى مقر النادي الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجى اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.