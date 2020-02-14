نيبوشا يدعم لاعبى الزمالك فى قطر: قاتلوا من أجل الفوز باللقب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أضاف نيبوشا: "الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ومدير فنى جيد وأعتقد أن الأبيض سيخرج فائزًا من المباراة".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير أنه أهلاوي صميم ولكنه سيشجع الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي ، وهذا واجب على كل مصري مؤازرة فريق مصري في بطولة مهمة مثل السوبر.

تابع شوبير في تصريحات في برنامجه ملاعب أون على قناة ON SPORT على الجميع مؤازرة وتشجيع الزمالك ، وأتمني من الجالية المصرية في قطر بمختلف إنتماءتها التواجد في الاستاد ومؤازرة الزمالك.

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين اليوم ، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء ، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا.