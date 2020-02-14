شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يختار الأفضل فى الدورى المصرى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مدير التعاقدات في النادى الاهلى عن أفضل اللاعبين داخل الفريق الأحمر هذا الموسم و بطولة الدورى المصرى بشكل عام بعد الأداء الرائع الذى ظهروا عليه في مباريات بطولة الدورى الممتاز و دورى أبطال أفريقيا .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن محمد الشناوى حارس المرمى و عمرو السولية من أفضل اللاعبين في الفريق الأحمر ،والمالى اليو ديانج أفضل لاعب صاعد بينما من اللاعبين المعارين محمد شريف الذى ظهر بشكل قوى مع فريق إنبى و أحمد ياسر ريان مع الجونة .

وأشار عدلى القيعى أنه لا يوجد خلاف على أختيار السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلى من أفضل المدربين عقب عمله الرائع الذى يقدمة و قدرته على قيادة المباريات بشكل جيد رغم الهجوم القوى من الجماهير في بداية الموسم.

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري، وجاء أبرز ما فيه استبعاد الحارس المخضرم شريف إكرامى.

وضمت القائمة كلا من:محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.