أيمن حفنى لـ" لاعبى الزمالك " قبل مواجهة الترجى : أنصر يارب الابطال .

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم أيمن حفنى صانع العاب فريق المقاولون العرب لاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى بطولة السوبر الافريقى والمقرر أقامتها فى السادسة مساء اليوم في الدوحة .

ونشر أيمن حفنى صورة للاعبى الزمالك عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وعلق قائلا " أنصر يارب الابطال " .

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين اليوم ، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء ، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، أيضاً، غلق المران حتى لا يتمكن الترجى التونسى من معرفة التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض قبل المباراة، ويفضل المدرب الفرنسى المناورة بالعديد من الأوراق رغم استقراره على معظم العناصر الأساسية التى ستخوض المباراة، إلا أنه تبقى المفاضلة قائمة بين زيزو وأوناجم للبدء بأحدهما، فيما تعد باقى عناصر الفريق الأبيض استقر عليها بنسبة كبيرة المدرب الفرنسى، حيث سيعيد حازم إمام ومحمد عبد الشافى لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى إلى جانب إعادة محمود الونش لقيادة الدفاع بجانب محمود علاء.

ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد".