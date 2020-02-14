"إفريقيا رجع لها فارسها".. الزمالك يتحدى البطل المؤقت في صراع العروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



عاد فارس إفريقيا الأبيض للظهور في كأس السوبر الإفريقي بعد غياب 17 عاماً ليتحدى البطل "المؤقت" في صراع عروش كبار القارة السمراء على الأراضي القطرية.

الزمالك لم يشارك في كأس السوبر الإفريقي منذ عام 2003 عندما تغلب على الوداد المغربي (3-1) ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، لكنه عاد في 2020 من أجل اللقب الثالث.

الفارس الأبيض الذي تعرفه إفريقيا جيداً، عاد في 2019 لمنصات التتويج بطلاً للكونفدرالية، ليتأهل لتحدي أكبر في مبارة سوبر إفريقيا ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

الترجي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في أخر موسمين، لكنه يحتفظ بلقب بطل إفريقيا "مؤقتاً" حتى يأتي فريق أخر يتوج بالمسابقة التي فاز بها الزمالك (5 مرات)، مقابل 4 لمنافسه التونسي.

تدخل كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى ملعب الغرافة في قطر على عرش الكونفدرالية، بينما يقتحم معين الشعباني وقافلته التونسي أرض المباراة محمولين على عرش دوري الأبطال الأضخم.

لكن في نهاية المباراة سيحصل أحد الفريقين على لقب إفريقي إضافي، وسهل لأنه لا يُكلف سوى 90 دقيقة فقط من الجهد والعناء، وبعدها تضاف بطولة قارية رسمية إلى رصيد الفائز باللقاء.

ويأمل الزمالك في تحقيق انتصار تاريخي على الترجي التونسي ليوجه رسالة شديدة اللهجة للقارة السمراء مفادها عودة الفارس الأبيض من جديد في أبهى صوره، مستعيداً مكانته التي كانت مفقودة بين عمالقة إفريقيا.

كما يستهدف الزمالك توجيه ضربة معنوية قوية للترجي بهزيمته في قطر قبل تحدي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين، حتى يمر الفريق المصري إلى نصف نهائي البطولة الأكبر والأقوى والأغلى في القارة السمراء.

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ويشهد ملعب المباراة حضور جماهيري مصري كبير لدعم نادي الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، وهو الأمر الذي قد يزيد من حوافز ودافع لاعبي الفريق الأبيض ويزيد من الضغوطات على بطل دوري الأبطال.

كارتيرون لديه أسلحة قادرة على الفتك بدفاعات الترجي، لكنه يترقب موقف محمود شيكابالا معشوق الجماهير البيضاء وفارسهم المُفضل، حيث ستتحدد إمكانية مشاركته في اللقاء قبل موعد الانطلاق بسويعات إذا كان لائقاً بدنياً.

وقد تشهد المباراة عودة الحارس الأمين محمود جنش الذي غاب للإصابة منذ الصيف الماضي، والمميز في ركلات الترجيح التي قد تحسم اللقب في النهاية إذا انتهت المباراة بالتعادل.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس السوبر الإفريقي

التاريخ: 14 فبراير 2020

التوقيت: 06:00 مساءً

القنوات الناقلة: بي إن سبورت

المكان: استاد الغرافة – قطر